不良旅行社半年7家 觀光局廢照停業
又到寒假及春節旅遊旺季，交通部觀光局統計，去年6月下旬至今半年來，有7家紀錄不良旅行社遭廢照或停業，民眾參加團體旅遊或購買機票，應找合法旅行社簽約才有保障。
根據觀光局公告，民國105年6月24日至106年1月9日，有多家旅社廢照或勒令停業，情形分別如下：
一、廢止旅行業執照4家旅行社：金瑞（金門縣）、僑福（台中市）、喜多福國際（新北市）、文成（台中市），都未補繳保證金，經中華民國旅行業品質保障協會公告退會。
二、勒令停業3家旅行社：創世紀國際（台北市）、益昌（桃園市）、信望愛（台北市），都因財務困難且經品保協會公告出會，同時遭票據交換所公告為拒絕往來戶。
另半年來，有23家旅行社自行申請解散，包括台北市的東聯、哦雅、和展、柏盛、冠騰、季節；新北市捷鵬；台中市祥發、金鑽國際、永旅、東東、萣祥國際、全球聯網；南投縣鼎成；彰化縣步步升；嘉義市全正；高雄市南灣、金金、高盛、至盛國際、金村；澎湖縣隆禧福、順福。
還有14家旅行社自行申請暫停營業，包括台北市上海旅遊、怎漾、喜信、享豐尚、萊發、文康、泰昌、鴻凱、新世代；桃園市明鴻國際；台中市通億、巨喬；雲林縣正港；嘉義縣鼎穩。
觀光局也要求旅行社不得與傳銷業合作變質經營旅行業務，違反規定者，將依發展觀光條例規定重罰。1060118
(中央社)
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