開創新機馬上發財 新北市府文創味濃
春節將至，新北市政府今年邀請台灣藝術大學師生創作，以及台灣當代藝術家洪易裝置藝術，布置市府行政園區，到處都有可愛的藝術品。造型竹筍布置喜氣洋洋，夜晚分外璀璨。
新北市今天公布行政園區，文創所布置充滿裝置藝術的年味，以「日日是好日」為主軸，展示台灣藝術家洪易創作的金屬烤漆雕塑作品，包括市府大廳的「開創新機、積善積福」的紅色大對聯高掛，飄散著濃濃的台灣味。
洪易的作品，包括三腳蟾蜍、福氣龍、青花大頭雞、天鵝之戀、馬上發財、招財貓，結合日常生活與傳統民俗文化，作品充滿狂想與童趣。
近年活躍於國際雕塑界的洪易，在傳統元素中尋找創作的靈感。色彩繽紛俏皮的「福氣龍」，圓潤的身軀上面，有彩繪的飛龍，搭配著一對明顯的龍角，可愛又福氣討喜。
為妝點年節喜慶，最搶眼的是，洪易的這些裝置藝術，結合客家牡丹花布的圖案，與「福氣龍」對望的是「招財貓」，身上藍色的筋斗雲，顯現貓咪輕盈靈巧的身軀。
「馬上發財」的馬背承載著「黃金萬兩」與招財進寶，招財的三腳蟾蜍，全身繪滿古錢幣，嘴裡還啣著大銀元，希望財源滾滾來。
市府也邀請台灣藝術大學設計學院視覺傳播系，參與創作。市府大廳與廣場舞台有「金屋藏吉」，民眾可以免費拍個夠。
市民廣場的造型竹筍，則布置LED低碳環保燈具，在春節喜氣洋洋之際，也節能減碳。竹筍旁則是「天鵝之戀」，一對親吻的天鵝，脖子正好形成一個愛心。
市府的公共裝置藝術，希望讓作品帶給觀眾開心、快樂、解愁。今年還設計開創新機春節福袋。1060118
(中央社)
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