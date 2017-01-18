家中現龐然大物 警助獨居女驅離大蜘蛛

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獨居的沈姓女子驚慌跑到高雄市警察局三民第二分局報案，指家中出現「龐然大物」，警方不敢大意，派出女警員黃盈盈等陪同返家，發現是一隻拳頭般大的蜘蛛，立即「制伏」驅離。

警方表示，沈女跑到民族派出所報案時仍相當驚慌，表示家中有一隻龐然大物，嚇得她不敢進屋。

沈女表示，因是一個人居住，第一次遇到這種狀況，感到相當驚慌失措，一時也找不到親友前來協助，才向警方求助。

警方派出黃盈盈等員警陪同沈女返家，發現是一隻拳頭般大小的蜘蛛在牆邊爬行，確實模樣嚇人，黃盈盈見其應未有毒性，拿出一個塑膠袋和掃把，輕輕將蜘蛛從牆邊捕獲，驅離到屋外。

警方表示，沈女見警員迅速將這隻龐然大物制伏，解決她的驚慌困擾，表示欽佩和感謝。1060118

(中央社)