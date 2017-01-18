美元走弱 人民幣中間價升4.67分

隨著美元走弱，人民幣兌美元匯率中間價今天報6.8525，較前一個交易日升值4.67分。

前一日人民幣中間價報6.8992，下調1.18分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，18日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為，1美元兌人民幣6.8525元，升值467個基點（4.67分）。

對於人民幣未來的走勢，專家看法分歧。匯豐外幣策略環球主管潘達維向中國證券網表示，今年人民幣整體呈現出貶值的趨勢，但貶值幅度較小，最低可能將貶至7.2關口。

國際金融問題專家趙慶明則指出，隨著美元強勢逐漸結束，人民幣兌美元匯率有可能出現總體升值態勢。他估計今年人民幣對美元匯率的波動會在6.60到7.0關口之間，跌破7.0的可能性相對較小。1060118

(中央社)