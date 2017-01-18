鍾欣怡糗被誤認未婚生子 老媽遭牽連
八大綜合台《WTO姐妹會》日前討論「辣媽」主題，製作人孫樂欣的老婆鍾欣怡分享曾被錯認是「未婚生子」烏龍事。
34歲的鍾欣怡為了方便照顧小孩，平常習慣穿著大T恤與短褲、素顏，帶著媽媽及寶貝女兒一同出門，但每次經過公園時，都會被長輩們投以「未婚懷孕」的同情眼光。有次遇到一位阿公熱心要幫忙提東西，鍾欣怡表示她是孩子的媽，沒想到阿公竟然臉色一沉、轉頭對著她母親哀嘆、透露出：「女兒不好教」的眼神，讓她趕緊報上自己的實際年齡，只見阿公露出不可思議的表情，鍾欣怡則趁機帶著家人逃離現場。
節目中，各國新住民分享「辣媽必備」的條件，波蘭Anna認為要長頭髮才是性感的象徵，引起正反不同的意見，鍾欣怡舉例曾經看過研究「短頭髮的女生比較有自信」因此自傲從以前就是短髮女孩，卻遭來賓洪都拉斯吐槽、笑說：「報導是來自妳們自已家嗎？」笑翻全場。
鍾欣怡說小孩目前只有2歲，她自己平均每天只睡兩至三小時，怕自己看起來很累、為了不讓別人以為「老公不疼」，也有分享自己的保養之道。
更多節目內容鎖定1月19日(四)晚間11點八大綜合台《WTO姐妹會》
(中時)
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