NBA》籃網苦吞11連敗 豪哥快回來吧！
籃網18日再戰暴龍，這是兩隊最近三戰中第二度交手，但結局依舊不變，籃網在主場109比119敗下陣來，苦吞11連敗，主場7連敗，戰機全聯盟墊底，看得不少籃網球迷心碎不已，直呼豪哥快回來吧！
籃網半場打完保有3分領先優勢，布魯克羅培茲打得相當強硬，不過兩位先發球員喬哈里斯與丹韋德卻很不爭氣，兩人合計出賽42分鐘竟然只出手6次，而且僅命中1球，哈里斯3投盡墨毫無建樹，第三節被對手打出34比24攻勢，最終以10分之差敗陣。
總教練艾金生急病亂投醫不斷更換先發陣容，原本打得不錯的豪哥小老弟吉爾派崔克如今被冰在板凳席上戰鬥力全無，顯得相當悲情。
暴龍雙衛迪羅薩與羅瑞果然兇悍，迪羅薩36分、11籃板、6助攻，羅瑞貢獻33分，兩人合力砍進69分，殺得籃網防線潰不成軍，4連勝順利到手。
(中時電子報)
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