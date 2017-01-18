朋友欠債不還 他丟汽油彈洩憤判刑2年
台中市陳姓男子前年因廖姓友人欠債不還，他憤而連續2次到廖的住處丟擲汽油彈，所幸及時撲滅僅少許設施燒毀或燻黑；最高法院考量陳男已與廖男達成和解並獲得原諒，且他因祖母臥病在壓力大的情況下而有衝動之舉，經減刑後將他輕判2年定讞。
陳男不滿廖姓男子積欠債務未還，他多次向廖男催討都未獲置理，他因自己家庭經濟狀況不佳需錢花用，2015年9月12日凌晨，他酒後開車到廖的住處前，點燃用玻璃瓶自製的汽油彈後丟擲，不過，被廖男鄰居發現及時撲滅，只有燒黑門柱及盆栽等物品。
陳男犯案駕車逃逸，因心中怒氣未消，3個小時後，他又攜帶另一自製的汽油彈，前往廖的住家大門處扔擲並引火燃燒，致住宅大門及門柱上的電源開關被燒毀，幸經廖的家人發現後立即加以撲滅。
歷審都認為，陳男因借款給被害人多年，但對方在約定還款期限都未還款，他因祖母臥病在床，家中經濟來源只剩他一人，酒後一時衝動闖禍，有情堪憫恕之處，經減刑後依放火燒燬供人使用之住宅未遂罪判刑2年，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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