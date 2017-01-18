台北雙層觀光巴士今首航 小年夜前兩人同行一人免費

臺北市雙層觀光巴士18日啟航，將有兩條路線行經101大樓及故宮博物館。(王英豪攝)

臺北市雙層觀光巴士18日啟航，將有兩條路線行經101大樓及故宮博物館。(王英豪攝)

臺北市雙層觀光巴士18日啟航，將有兩條路線行經101大樓及故宮博物館。(王英豪攝)

備受期待的雙層觀光巴士，將在今天下午2時30分正式上路。亮眼的紅色車體將帶領旅客繞行北門、西門、故宮、紅樓、台北101等景點，台北市長柯文哲、交通部長賀陳旦等人上午首搭，從市政府繞行台北101，柯搭乘感想直稱「好玩」，從一個不一樣的高度看台北市！也為了「搶開市」營運初期大方送出6000份「兩人同行一人免費」票券。

雙層巴士約30分至40分鐘一班車，由台北車站發車，分為藍、紅兩條路線，藍線行經西門、故宮等9個站點；紅線經永康商圈、台北101等15站點。

雙層觀光巴士上層有47個座位，下層9個座位及一個無障礙輪椅停靠區，最低票價300元，就能在4小時內隨興上下車。

此外，巴士也建構E化環境，乘客可運用車上Wi-Fi下載App聽取中、英、日、韓四語導覽，手機、平板也可以即時充電，另可透過悠遊卡、一卡通、VISA等9種方式購票付款。

雙層觀光巴士是柯文哲競選時提出的「觀光ABC」政策，柯文哲致詞表示，自由行旅可素質比較高，為了讓旅客可以在台北市自由自在的旅行，提供捷運、公車，這是首次為了觀光為目的的雙層巴士。

台北市雙層觀光巴士共有8輛，每輛車造價近新台幣1500萬元，中央交通部也給予4000多萬元補助。柯文哲也藉此喊話，希望中央繼續補助。

賀陳旦則回話，作為金主希望能夠拋磚引玉，培養好的觀光服務，希望未來不一定要由政府出資。

談到首搭感想，柯文哲說，「凡事都要有第一步」，現在有紅、藍路線，主要是針對各國的散客。至於票價300元是否會虧？柯文哲說，可以從其他附加價值加回來，只要平衡就好，還是先一陣子以後才知道狀況。

為慶賀雙層觀光巴士首航，自即日起至1/26日，只要於台北車站買票上車者提供4小時300元「兩人同行一人免費」的優惠方案，每日限量666組。

(中時)