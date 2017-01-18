出道17年首次公開 BoA認戀周元！

周元認了和寶兒交往中。(圖／翻攝自寶兒IG、周元微博）

30歲的南韓歌手寶兒（BoA）被爆和小1歲的演員周元交往中，兩人因有共同興趣和話題，因此發展成戀人，男方經紀公司也證實喜訊，這也是寶兒出道17年來首度公開的戀情。

據韓媒報導，兩人是在朋友的聚會中認識，由於彼此對演技及音樂都很關心，加上平常都喜歡打高爾夫球以及登山，很有話題聊，因此互相有好感，去年底開始交往，而周元經紀公司隨後也確認，兩人戀愛消息為真。

寶兒14歲以歌手出道，年紀輕輕就成為天后級歌手，近年轉趨幕後，擔任SM娛樂的理事，而這也是她出道17年來首度公開的戀情，令外界又驚又喜。

(中時電子報)