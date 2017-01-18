提升乘車安全感 基警取締非法計程車

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鑑於日前台北市發生計程車司機性侵韓國女遊客案件，及偶有乘客搭乘計程車被超收車資，基隆市警察局即日起，到農曆春節期間，稽查取締違規計程車。

警方今天說，專案勤務在轄內各觀光景點、車站、計程車招呼站及觀光飯店等地方，不定時稽查取締白牌車違規營業、偽造或冒用執業登記證，及無執業登記證，及登記證逾期查驗等項目。

市警局交通隊隊長賴國隆說，依規定領有合格執業登記證計程車駕駛，每年都必須定期至交通警察隊，辦理年度查驗，確保駕駛人執業資格仍符合規定。

警局提醒市民搭車時，務必察看車內儀表板右側，及右前座椅背後方，有無置放印有反光雷射標籤的執業登記證，並對照相片與駕駛人是否符合。

發現未領有執業登記證計程車駕駛，可向警方提出檢舉，或下載警察局APP，提供呼叫計程車服務。1060118

(中央社)