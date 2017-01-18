4成3餐飲業因一例一休徵才 近2成徵兼職

周休二日新制「一例一休」上路後，仍有不少企業一頭霧水，以輪值班為主的服務業更是聞之色變。1111人力銀行調查，今年餐飲、住宿、飯店的人力規劃中，有近7成企業要徵才，較去年增加4個百分點，其中以「補人力缺口」最多，更有4成3的業者因為一例一休來徵才，其中近2成以兼職為主。

1111人力銀行副總經理李大華指出，據商研院資料，去年11月的商業服務業景氣指標，亮出久違的紅黃燈，其中餐飲業去年1至11月累計營業達4012億元，創下歷年同期新高，在整體商業服務業拔得頭籌，相對反映出產業景氣樂觀氛圍，即便如此，調查中卻也發現餐飲業今年有擴編意願的竟少於緊縮人力的，也顯示企業用人態度相對保守。

李大華指出，餐飲業旺季多集中在節慶，尤以年節前後的尾牙、春酒、節慶聚餐、婚宴為主，人力需求多集中在農曆年節前後，相對職缺會在第三季獲第四季釋出，而今年卻因為勞動新制，讓企業在預期人力成本增加的狀況下，新年的用人規劃相對保守，即便景氣看好，仍保持觀望態度。

調查也發現，有8成2的企業對新制「一例一休」心存疑問，只有1成8是完成了解，有6成7的受訪企業表示因此增加人事成本，其中增加的企業平均人是成本增加高達14.6％，整體餐飲業因為「一例一休」增加的成本，平均也有9.8％。

李大華解釋，對餐飲業而言，「一例一休」新制配上「七天中有一天例假」的規定，使得正職人力在排班上缺乏彈性，除了修改排班制度之外，未來當產業旺季人力需求增加時，企業會改以兼職或派遣、約聘等彈性人力運用，彌補人力缺口，預期勞工而言，縮短工時後增加的休假日，也會促使需要增加收入的勞翁，投入兼職市場，以彌補少賺的加班費，可以預期未來這類非典型雇用市場會更加活絡。

(中時)