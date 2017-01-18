鄭爽被傳分手街頭痛哭 胡彥斌卻與正妹相約K歌
大陸人氣女星鄭爽，傳出與胡彥斌分手後，整整神隱2個月，未料近日被媒體拍到現身上海機場，而且通完電話後竟在街頭落淚，讓外界揣測疑似與感情有關也因此登上微博熱搜。
根據《超能大星探》報導，鄭爽上周被直擊獨自現身機場，雖然心情沉悶，不過與粉絲交談仍面露微笑，隨後到快餐店用餐時，似乎「少女心」大噴發，一次就選購二份玩具，不過接完一通電話後，竟還回頭把玩具歸還給店員，接著再撥起電話已是情緒崩潰，當街嚎啕大哭，搭車時更整個人蜷曲在位子上，模樣讓人看了格外心疼。
相較於鄭爽在街頭大哭，胡彥斌則是被拍到和一群友人到KTV唱歌，身邊更不乏美女相伴，離開時已不勝酒力完全站不穩，甚至還當街大吼大叫，對此粉絲也紛紛留言打氣，也希望外界給予多一些空間和時間。
(中時電子報)
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