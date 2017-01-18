1月18日中視午間新聞速速報
遭嫌教學空洞 師怒嗆:全班150人打0分
世新大學廣電系1名郭姓兼任講師，因為不滿學生在匿名的網路評鑑系統上評價他「教學空洞」，一氣之下把全班150位同學的學期成績通通打為0分，讓學生相當傻眼。
=====
中壢輪胎廠大火冒毒煙 煙塵恐籠罩台北!?
桃園市中壢的泰豐輪胎昨天發生火警，現場燒毀大批輪胎成品，冒出大量黑煙，造成空氣污染，不只附近的民宅和小學受到碳黑粒子落塵波及，氣象局預報中心主任鄭明典也提醒，中壢煙塵可能飄到台北。
=====
真的假的?吸血鬼療程 換血助返老還童?
外媒報導，位於美國加州的私人診所，已開始為老年人提供「血漿灌輸」術，聲稱只要將2公升取自16至25歲年輕人的血漿注入，一個月內就能看出效果。但這樣的「回春術」所費不貲，單次收費就要8000美元。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。