1月18日中視午間新聞速速報

1月18日的中視午間新聞搶先看

遭嫌教學空洞 師怒嗆:全班150人打0分

世新大學廣電系1名郭姓兼任講師，因為不滿學生在匿名的網路評鑑系統上評價他「教學空洞」，一氣之下把全班150位同學的學期成績通通打為0分，讓學生相當傻眼。

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中壢輪胎廠大火冒毒煙 煙塵恐籠罩台北!?

桃園市中壢的泰豐輪胎昨天發生火警，現場燒毀大批輪胎成品，冒出大量黑煙，造成空氣污染，不只附近的民宅和小學受到碳黑粒子落塵波及，氣象局預報中心主任鄭明典也提醒，中壢煙塵可能飄到台北。

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真的假的?吸血鬼療程 換血助返老還童?

外媒報導，位於美國加州的私人診所，已開始為老年人提供「血漿灌輸」術，聲稱只要將2公升取自16至25歲年輕人的血漿注入，一個月內就能看出效果。但這樣的「回春術」所費不貲，單次收費就要8000美元。

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(中時電子報)