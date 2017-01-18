三明治工的三名志工 就在創作者工廠(本報資料照片)

台灣第一個創作者工廠在台北松山文創熱鬧展開運作，由三名志工組成的「三明治工」，是首批進駐的團隊之一。

三明治工成立於2012年，由三位畢業於臺北藝術大學的藝術工作者謝若琳、李萬鏗、曾韻潔組成，並以「三名志工」諧⾳音取名成立「三明治工」，由樂山教養院的藝術合作開始，將公益元素導⼊入設計流程的藝術團隊，並希望透過跨領域創作的思維，為公益帶來更多想像與可能。

三明治工在做甚麼？首先是建立認同，用藝術實踐公益，不消費可憐，建立⼤大眾與弱勢的關係，創造社會認同。第二是公益創新，發掘服務對象的特⾊色和故事，透過藝術與設計的發酵，讓公益更有感。第三是連結社會資源，與不同領域的伙伴合作，形成資源網，促進橫向連結的可能。

三明治工實驗室-生音計劃(本報資料照片)

極速傳說-不求人是三明治工的作品(本報資料照片)

從2012年開始，三明治工持續關注公益加上設計的可能，一點⼀滴慢慢累積起工作室所發揮的能量架構，整體分為六大領域，例如展覽規劃銀河系少年、聖嚴法師的頑皮童年，地⽅藝術計畫的淡⽔阿給、溫阿沐、庄淨⾃自強，還有回收再生設計的極速傳說、城市三明治、蓋自己的花園等。

三明治工以公益創新為目標，結不同的社會資源一起來玩藝術，讓大眾在體驗的過程中，體會多元的社會的價值與認同。過去執行的藝術計劃有結合3D列印的公益下午茶餅乾「Cookie News」計劃、廢棄輪椅回收再造計劃－「極速傳說」、以及輪椅扶⼿手改造的按摩器具「不求人」等。

現在「三明治工」將運用松山文創園區展覽空間所欲丟棄的廢材執行計劃，配合適的展覽廢材，設計開發成親子互動的工作坊。另外在過去執行合作經驗裡，發現身障者的創作力一直以來都被社會忽視，因此計畫蒐集身障創作者的圖像，以圖像授權方式成為親⼦工作坊的素材，透過互動教育推廣，讓社會大眾瞭解他們的能力，增進認同。

(中時電子報)