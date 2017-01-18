澳網反撲失利 莊佳容女雙首輪出局

台灣網球女將莊佳容今天和搭檔在澳網女雙首輪賽事遭遇大會第2種子，在首盤以1比6丟掉後，兩人在次盤全力反撲，可惜仍以5比7丟掉，無奈在首輪出局。

莊佳容與美國女將吉布茲（Nicole Gibbs）的組合籤運不佳，今天在女子雙打首輪賽事就必須面對擁有3座大滿貫冠軍獎盃，大會女雙第2種子，美國女將瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands）和捷克女將莎伐洛娃（Lucie Safarova）的組合。

比賽開打後，莊佳容與吉布茲一口氣連丟5局，之後以1比6讓出首盤。

次盤，莊佳容與吉布茲力圖振作，在與對手各自保住發球局的情況下，讓戰情一路膠著，在雙方5比5戰成平手時，瑪蒂克-桑茲與莎伐洛娃在第11局突破莊佳容與吉布茲的發球局，讓莊佳容與吉布茲以5比6落後，最後也以5比7再丟掉次盤。

終場莊佳容與吉布茲就以1比6、5比7遭對手以直落二擊敗，與詹詠然與詹皓晴命運相同，本次賽事都在首輪出局。1060118

(中央社)