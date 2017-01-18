郭美美病癒衰捲醜聞 苦熬6年重返歌壇

新加坡歌手郭美美睽違歌壇6年，歷經生病開刀、捲入同名中國大陸炫富女醜聞等，熱愛音樂的她沒被打倒，也絕不改名，堅持用本名回歸歌壇，要用音樂正名。

郭美美出道11年，唱紅歌曲「老鼠愛大米」、「不怕不怕」，以新人之姿在台人氣逐漸高漲。之後因婦科疾病開刀休養，病癒復出又碰上同名的中國大陸炫富女醜聞，郭美美被誤認、遭網友攻擊，參加大陸歌唱節目受不公對待，歌唱路受阻。

熱愛音樂的郭美美沒放棄唱歌，加盟新東家回歸歌壇，她說，感謝這些年的低潮與打擊，「因為這些磨練對我來說是個禮物，心中的酸甜苦辣全在我的歌聲中，成就現在的我」。

新歌「我會一直想你」是知名作詞人姚若龍填詞，搭配郭美美純淨嗓音，導演黃中平量身打造MV，呼應歌曲「愛、勇敢、不捨與想念」，郭美美在冰冷雪景找尋男主角回憶身影，唱出愛情中的勇敢與不捨。

體重40公斤的郭美美超級怕冷，在台拍攝MV期間，溫度攝氏20度時也要穿上兩層發熱衣。MV由黃中平掌鏡，加上後製雪景場面，拍出郭美美清瘦、楚楚可憐模樣。

郭美美回憶起11年前第1次來台宣傳，朋友帶她去行天宮拜拜求籤，籤詩提到事業會不順利有挫折，現在想起來真靈驗；這次來台籌備新專輯，經過行天宮廟門已關，就在廟門外閉眼默默感恩神明，讓她再度開始新工作。1060118

(中央社)