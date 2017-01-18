長期吃胃藥致骨鬆？食藥署這麼說

民眾遇到胃痛、脹氣、腸胃不適時，常會吞胃藥緩解症狀，但網路傳言「吃胃藥會導致骨質疏鬆」，讓不少腸胃較弱的民眾心驚驚。衛福部食藥署今日在官網「闢謠專區」解釋，長期服用含鋁的胃藥（制酸劑），確實是造成骨鬆的原因之一，提醒民眾，若需長期服用，應經醫師診治與評估，勿自行增減藥量。

骨質疏鬆是指人體的骨骼、因其內的鈣質流失而變得脆弱，相較於正常人，骨鬆者一經碰撞、跌倒，骨頭很容易就出問題，嚴重者恐骨折、斷裂而影響生活，甚至引發其他併發症而危及生命。根據調查，國人在24~25歲時，骨質密度達到最高峰，在超過35歲後，骨質便不再增加、並隨年另而逐漸下降。

骨鬆除了會隨著年齡增加而變嚴重，網路更盛傳「吃胃藥也會導致骨鬆」。食藥署今解釋，若長期服用含鋁的胃藥（制酸劑），確實是造成骨鬆的原因之一，民眾若有長期服用的需求，服用前務必經醫師診治及評估，切勿自行增減藥量，並留意藥品的副作用或藥物過敏現象。

食藥署強調，造成骨鬆的原因，還包括鈣質攝取不足、吸菸、過量飲酒、咖啡因攝取過量、運動量不足，或是長期服用如類固醇、利尿劑等藥物。食藥署提醒，預防骨鬆應從飲食著手，攝取足夠的鈣質，並多曬太陽來刺激身體製造維生素D，維生素D可促進腸胃吸收鈣質的效率；此外，多運動也可增加骨質密度、強化骨骼。

(中時)