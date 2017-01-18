反南鐵東移再抗議 衝用地購價協調會

反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉到協調會場抗議。(曹婷婷攝)

陳致曉率眾到場表達心聲，與警方對峙。(曹婷婷攝)

台南市長賴清德就職6周年宣示，台南鐵路地下化今年一定要施工，仁德區目前有7成民眾同意土地價購，仍有3成住戶未達成協議，鐵工局今天上午在仁德區成功里召開「台南鐵路地下化計畫工程用地協議價購協調會」，反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉帶著東區、北區反對拆遷戶到場抗議，強調南鐵東移尚未定案，並非所有住戶都已同意拆遷，「要讓社會大眾知道，我們沒有退縮」。

陳致曉今天上午帶著85歲母親和10餘名反南鐵東移民眾到場先進行簡短演說、表達抗議，陳後來進入會場，但被限制不得攜帶麥克風、只能坐在最後面，他強調，來不是為了吵架、而是來講道理，但因雙方各持己見，陳致曉踏出會場後，要再入內，就遭警方阻擋在門外，他企圖率民眾衝撞未果，與警方僵持多時。

警方以其行為已影響會議進行，歸仁警分局代理局長陳錦文廣播預告將舉牌驅離，陳致曉隨後宣告散會。

歸仁警分局強調，這場會議主要是針對仁德區土地所有權人召開會議，警方到場是為了維護秩序，確保土地所有權人能夠順利開會。交通部鐵路改建工程局規劃組副工程司林志麟說，仁德區C214標已於去年底決標、1月10日進場動工，目前尚有63戶尚未達成協議價購，因此召開今天這場會議，63戶多因土地產權等疑慮，尚未完成土地價購，並非都不贊成拆遷。

(中時)