中台灣元宵燈會 鳳凰雙主燈2月5日同步點燈
「2017中臺灣元宵燈會」！今年在台中公園及台中市港區藝術中心雙燈區點亮台中夜空，展開為期15天燈節盛會！觀光旅遊局長陳盛山說，今年12米高雙主燈以象徵百鳥之王的「鳳」與「凰」，搭配山、海、花、都元素造型，帶給賞燈民眾新視覺；「吉運大展」小提燈，雙面雙彩設計吸睛度十足。
陳盛山今天在記者會中指出，「2017中臺灣元宵燈會」，將於2月5日起至2月19日為期15天燈節盛會！主燈秀「鳳凰花開」除七彩繽紛燈光效果，還結合花香煙霧及鳳凰舞者隨主燈舞出鳳凰姿態，帶給賞燈民眾視覺、聽覺與嗅覺的感官新體驗。
陳盛山說，今年燈會主題「吉年花開」結合「吉（雞）年」及「2018臺中世界花博」意象，兩大燈區特別邀請雕塑、插畫、平面三大領域之藝術家們參與花燈設計，2月5日晚上7點將同步開燈；多組充滿年節氣氛的Q版雞造型花燈及迎賓光廊歡迎大家的蒞臨，還有水上花燈倒影水面，虛實並存的空間，美不勝收。
陳盛山指出，「鳳凰花開」主燈秀每晚7點至10點整點將同步於雙燈區開演。燈會期間適逢情人節，市府特別在臺中公園燈區打造一座永浴愛河入口意象及心心相印光廊，讓情人們走在充滿愛心的浪漫氛圍。
可愛的「吉運大展」小提燈今天同步亮相，特採用雙面印刷，正面摺法與反面摺法呈現不同色系，吸引小朋友依自己喜愛的顏色動手DIY組裝成公雞或母雞。「吉運大展」小提燈從2月5日至11日，連續7天，每日18時開始免費於台中公園及港區藝術中心領取，數量有限，送完為止。
(中時)
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