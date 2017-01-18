假期出國留意！這44家旅行社很有事

觀光局公布44家遭廢照、勒令停業或自行申請解散、暫停營業的旅行社名單，包括去年8月因陸客減少而倒閉的創世紀國際旅行社。（中時資料照／陳君瑋攝）

寒假出國民眾請注意，觀光局公布了44家旅行社名單，有的遭廢照，有的自行解散或暫停營業。依據發展觀光條例第43條，觀光局公告105年6月24日至106年1月9日期間之旅行業營運狀況如下：

一、廢止旅行業執照4家旅行社：

(一) 金瑞（金門縣，經中華民國旅行業品質保障協會出會，未補繳保證金）

(二)僑福（臺中市，經品保協會公告退會，未補繳保證金）

(三)喜多福國際（新北市，經品保協會公告退會，未補繳保證金）

(四)文成（臺中市，經品保協會公告退會，未補繳保證金）

二、申請解散23家旅行社：東聯(臺北市)、哦雅(臺北市)、和展(臺北市)、柏盛(臺北市)、冠騰(臺北市)、季節(臺北市)、捷鵬(新北市)、祥發(臺中市)、金鑽國際(臺中市)、永旅(臺中市)、東東(臺中市)、萣祥國際(臺中市)、全球聯網(臺中市)、鼎成(南投縣)、步步升(彰化縣)、全正(嘉義市)、南灣(高雄市)、金金(高雄市)、高盛(高雄市)、至盛國際(高雄市)、金村(高雄市)、隆禧福(澎湖縣)、順福(澎湖縣)。

三、經票據交換所公告為拒絕往來戶3家：創世紀國際(臺北市)、益昌(桃園市)、信望愛(臺北市)。

四、勒令停業3家旅行社：

(一) 創世紀國際(臺北市，因財務困難有損害消費者財產之虞)

(二) 益昌(桃園市，因財務困難有損害消費者財產之虞)

(三) 信望愛(臺北市，因財務困難且經品保協會公告出會)。

五、自行申請暫停營業14家旅行社(該等旅行社是自行申請暫停營業，非受本局處分停業；又旅行社停業期滿後，須向觀光局申請復業)：上海旅遊國際(停業至106/1/31、臺北市)、鼎穩(停業至10/6/26、嘉義縣)、明鴻國際(停業至106/6/30、桃園市)、怎漾(停業至106/6/30、臺北市)、正港(停業至106/8/29、雲林縣)、喜信(停業至106/8/31、臺北市)、享豐尚(停業至106/09/25、臺北市)、萊發(停業至106/10/17、臺北市)、通億(停業至106/10/23、臺中市)、文康(停業至106/10/31、臺北市)、泰昌(停業至106/11/10、臺北市)、鴻凱(停業至106/11/29、臺北市)、新世代(停業至106/12/16、臺北市)、巨喬(停業至106/12/24、臺北市)。

此外，觀光局提醒旅遊消費者，參加旅行社舉辦之旅遊活動或購買國際機票，應注意事項如下：

一、提醒旅遊消費者參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社簽訂旅遊契約較有保障，並應確認洽辦者係旅行業相關從業人員。合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員、參團旅遊應注意事項暨上述公告之業者名單可至觀光局行政資訊網消保事項專區查詢。另每季旅行團「參考售價」請至旅行業品質保障協會（下稱品保協會）網站，如選購低於參考售價之產品，宜多查詢比較了解其旅遊產品內容，確認團費包含及不包含之項目及是否有「自費行程」，及後續一旦解約之退費標準(例如：包機或促銷行程、廉價航空之票務資訊及退費規定等)。

二、旅客與旅行社簽約前請務必詳閱契約條款及行程內容，並宜向旅行社瞭解其營業狀況；繳費時應索取代收轉付收據並確認旅行社已辦妥履約保證保險及出發前投保責任保險；另旅客得視個人需求自行斟酌加保旅遊平安險。簽約後如衍生相關糾紛，得檢附相關收據及契約以書面向品保協會（臺北市長安東路2段78號11樓）或觀光局（臺北市忠孝東路4段290號9樓）申訴。

三、旅客於旅展購買旅行社之旅遊商品時，應有明確出發日期或使用日期，並與旅行社簽訂國內外旅遊定型化契約，避免與旅行社簽訂未經觀光局核准之旅遊契約書或訂購單。另旅行社僅得代售禮券，不得自行發行具對價關係之票券或會員卡，亦不得以旅行社之名義或簽定旅遊定型化契約之方式來包裝販售住宿商品，避免因旅行業履約保證保險無法理賠，或品保協會無法代償，危害旅客權益。

四、提醒旅客選購國外旅遊產品或出國前至外交部領事事務局網站，隨時注意並蒐集國外旅遊目的地旅遊安全資訊，並參考公布之旅遊警示考量是否前往並注意自身安全；出國前亦請至該網站「旅外國人動態登錄網頁」登錄個人資訊，以利駐外館處即時協助聯繫。出國前請及早檢查護照效期是否6個月以上，倘護照效期不足，請儘早申請換發。

五、近來有國外旅遊公司或傳銷事業以介紹他人入會即可獲取旅遊基金及在外國網站享有優惠價格訂購行程、機票、旅館等服務。該國外旅遊公司在國內未設有分支機構，消費者倘入會或參加其舉辦之旅遊活動，一旦發生旅遊糾紛，其權益恐無法保障，且亦非品保協會糾紛調處及代償之對象，爰請消費者參加旅遊時，務必選擇國內合法旅行社，以維護自身權益。另本局已責令旅行業不得與傳銷事業合作變質經營旅行業務，違反規定者，將依發展觀光條例規定從重處罰。

觀光局也表示，旅遊諮詢可利用該局免付費電話 0800-211734、品保協會申訴專線02-25068185查詢。另旅客如於國外發生急難事故，可向「外交部旅外國人急難救助聯繫中心（全球免付費專線800-0885-0885）」尋求協助。

(中時)