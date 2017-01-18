全班0分惹議 世新大學補救重打分數

世新大學郭姓老師不滿學生在期末問卷批評教學「稍嫌空洞」，將全班打0分。校方今天展開補救措施，請相同課程的其他老師協助，重看報告、重打成績。

世新大學教授影音剪輯選修課程的郭姓老師，日前因不滿一位學生，在期末問卷上評論課程教學內容「稍嫌空洞」，又因問卷匿名機制，無法得知是哪一位學生下的評語，憤而將全班成績都打0分，引起軒然大波。

事情經過媒體報導後，引起社會關注，郭姓老師今天稍早也在臉書上發文道歉，解釋自己不滿問卷內容、評鑑系統漏洞、學校官腔，在「不為難系上同時又可以胡鬧的狀況下」，打了全班0分。後來他覺得對不起這班同學，已將分數改好了。

世新大學公共事務長葉一璋表示，郭姓老師是廣電系聘任的兼任業師，近來在臉書上寫出自己的不滿，也揚言要辭職。校方初步檢視，認為教師給分不客觀，因此將啟動補救機制，請相同專業領域的教師協助，重看學生報告、重給成績。

葉一璋表示，世新的每堂課都有「課程大綱」，包含給分方式，等於是師生間約定的合約。大綱內會列舉評分標準，例如全勤上課、有繳交報告，就應有一定的分數，不至於全班都零分，以往學生申訴給分不公時，也都是以此為依據檢視。

世新大學以往出現修習課程一半以上學生不及格，就會啟動補救措施，學生也可提出申訴，由公正的申訴委員會處理。但葉一璋也坦承，第一次看到有全班打0分的狀況。

大學實施「教學意見調查」，讓學生匿名幫老師打分數，歷來都衍生不少爭議。葉一璋表示，以往都是讓老師繳出學生成績後，才能看到教學意見調查結果；但2年前開放期中考後，就先讓學生給一些「質化」的建議，供教師改進教學，這樣的作法是否適當，後續校方會檢討。1060118

(中央社)