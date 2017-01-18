美調查：青年對媒體與川普都缺信心
一份針對美國18到30歲年輕人所做的調查顯示，大多數美國年輕人關切總統當選人川普阻礙媒體對其政府的報導，且大多數人認為，至少在某種程度上，川普會使美國人更難表達異議。
美聯社報導，據GenForward對美國18到30歲年輕人所做的調查，近2/3的受訪者表示，他們關切川普試圖阻礙記者報導其即將上路的政府；有25%的人表示非常關切、38%的人表示有點關切。
GenForward是一項由芝加哥大學非裔青年計畫（Black Youth Project）和美聯社-NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）為研究公眾事務，而對年輕成人所做的調查。
調查顯示，大多數年輕人表示川普可能會使異議和抗議更加困難。22%受訪者非常確信川普會這樣做、36%的人表示他們有點確信；7/10的受訪年輕人表示，他們對川普尊重不同意他的人，只有些微甚至沒有信心。
但整體來看，美國年輕人對媒體同樣沒有信心。7/10的受訪者表示，對媒體能完整、精確、公平報導新聞，只有少許或完全沒信心。族群與道德團體也有類似比例的看法。
此外，媒體對川普究竟是寬待還是嚴苛，受訪年輕人看法分歧。1/3的人認為新聞報導對川普太寬待，1/3的人認為太嚴，剩下的則認為報導公平，不寬也不嚴。（譯者：中央社陳亦偉）1060118
(中央社)
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