年金會議府內舉行 藍批離人民越來越遠

年金國是會議移回總統府舉行。國民黨今天說，總統府周邊都是管制區，再強烈的抗議訴求，總統府也聽不見，離人民越來越遠，且強碰寒士尾牙，用弱勢民眾當人肉盾牌。

國民黨文傳會副主委唐德明上午召開記者會質疑，年金改革國是會議地點，一天之內可以從台北國際會議中心、中研院再轉到總統府，而總統府周邊都是禁制區，抗議民眾無法接近，再強烈的抗議訴求，總統府也聽不見。總統蔡英文的就職演說言猶在耳，但總統府卻離人民愈來愈遠，說好的謙卑、溝通、歡迎拍桌呢？總統府離人民愈來愈遠，也愈來愈令人民畏懼。

唐德明指出，22日總統府前有萬人寒士尾牙餐會，為何不選擇合併至21日召開，一定要強碰寒士尾牙？難怪有人說，總統府就是要用弱勢民眾當人肉盾牌，一旦爆發衝突，就能說是有退休金的人欺壓沒錢吃飯的艱苦人，這種居心怎不令人民心寒？

唐德明提到，在傳出會議地點改成總統府的同時，媒體報導總統府要升級憲兵步槍設備，還強調若有大卡車衝撞將立即開槍反制。若大卡車真的衝撞總統府，步槍能夠發揮的效果有限，但卻會讓人想到衝撞就會遭到開槍反制，在這個抗議頻傳的時刻，這訊息難道沒有恐嚇之嫌？1060118

(中央社)