貴州地方酒席新規 再婚復婚不得辦喜宴
中國大陸貴州省凱里市出爐的「酒席新規」今天在網路上引發網友熱議。其中規定，復婚（夫妻離婚後再婚）、再婚不得辦酒席，一事多辦、一事多地辦等均屬違規辦酒席的行為。
不過，中共貴州省凱里市委宣傳部指出，新規是紀委主導，僅針對公職人員。對於非公職人員，僅作倡導，不強制要求。
大陸貴陽晚報報導，貴州省凱里市日前印發「凱里市規範操辦酒席行為實施辦法（草案）」的通知，重新對婚喪喜慶酒席範圍、規模和申報程序進行修改。其中，復婚、再婚不得辦酒席，一事多辦、一事多地辦等情況也屬違規行為。
貴州凱里市的「酒席新規」掀起網友論戰，有網友說：「辦酒席乃是公民自由，是私事，地方當局管得太多」。也有網友說：「越窮的地方陋習越多」。
新浪網報導，貴州有關禁辦酒席的規定，實際不限凱里一地，近年來貴州多地都有類似規定。
2010年有一篇關於貴州余慶縣酒席泛濫報導。報導提到當地民間經常舉辦的酒席名目繁多，除婚喪嫁娶必須辦酒席外，孩子考上大學，辦「狀元酒」，沒有考上大學，辦「安慰酒」；蓋房子蓋到一層，辦「搬家酒」，再蓋一層，辦「上梁酒」。
另外，母豬下崽，辦「滿月酒」；實在找不到理由，辦「無名酒」。1060118
(中央社)
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