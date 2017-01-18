南鐵仁德段協議價購 自救會抗爭爆推擠

交通部鐵工局18日在台南市仁德區舉辦鐵路地下化計畫工程用地徵收前協議價購會議，反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉（右前）一度與警方發生推擠。中央社記者楊思瑞攝 106年1月18日

交通部鐵路改建工程局今天在台南市仁德區舉辦鐵路地下化計畫工程用地徵收前協議價購會議，反南鐵東移自救會成員欲進入會場遭阻攔，一度與警方發生推擠，但衝突沒有擴大。

鐵工局只開放接獲通知書的相關所有權人入場開會，引起自救會成員不滿，認為有黑箱作業之嫌。陳致曉代表自救會入內與主辦單位協調後，主辦單位依舊不開放自救會成員進入會場，陳致曉一度大喊「衝進去」，與在門口排成人牆的員警發生推擠，警方也一度舉牌警告。

陳致曉表示，南鐵東移案在去年8月強闖通過都市計畫案，已遭學界、法界、社運界極大批評；後續還有協議價購與土地徵收審議程序尚未進行，南鐵東移案實際上並未定案。但鐵工局在計畫定案前已經工程發包，還以「若不同意價購，強制徵收時價格將更低」的說法，來欺騙威逼居民簽署同意書。

他說，另外，鐵工局與台南市政府針對願妥協居民提出的「土地徵收價格需達市價」、「安置宅產權在拆屋權先確定」等問題，至今尚未有任何正面回應。

陳致曉表示，今天自救會是想要進入會議場合發問的，他也答應主辦單位「不自帶擴音設備入場」、「坐在會場後方座位」、「讓會議進行完再提問」等要求，不料最後還是不得其門而入，鐵工局還動用警察來對付這麼多上了年紀的老人家。

在會場外發表意見後，陳致曉宣布結束今天的行動。他說，將以寫文章公開發表的方式，讓社會知道主辦單位不尊重人權、不尊重民主的作法。

鐵工局指出，仁德區的相關土地所有權人已有約70%同意讓售，今天的會議是針對尚未同意的所有權人進行徵收前協議價購。後續還會有住戶陳述期、相關內容公示送達等程序，會在所有程序進行完備後再進入實際徵收階段。1060118

(中央社)