資訊整合 法務部反毒大本營網站開站

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法務部整合各部會相關毒品資訊，建置「反毒大本營」網站，並於今天宣布開站啟用。

鑒於毒品對社會危害甚鉅，而且各種新型態毒品更造成人心惶惶；法務部依行政院指示，跨部會盤點、整合相關機關網站內容，建置「反毒大本營」網站，並於網站中完整呈現台灣毒品防制政策、反毒具體策進等，作為相關預防宣導資訊。

法務部長邱太三說，法務部已建置「無毒家園網」，彙整各類反毒文宣，目前有600多萬瀏覽人次；為提供民眾更完整、便利的反毒宣導資訊管道，法務部於民國105年規劃改版為「反毒大本營」網站，盤整相關部會的反毒宣導資訊內容，包括教育部「紫錐花運動」網站，及衛生福利部食品藥物管理署「反毒資源館」網站等。

邱太三表示，「反毒大本營」網站把各機關的毒品、反毒相關資訊結合，做到「入口單一、分眾差異」，有利未來學術研究、政府政策擬定、學校教學之用等，符合各類型民眾需求。

法務部介紹，「反毒大本營」網站作為民眾的反毒知識庫，有規劃視覺化統計圖表、新型態毒品資訊、宣導師資媒介平臺等功能，提供專家學者、民眾及師生家長更豐富完整的反毒資訊管道，盼達到研究、教學、宣導等多重目標。

此外，「反毒大本營」網站也規劃符合研究毒品議題的專家學者與公務部門所需的「專業版」、一般社會大眾適用的「民眾版」與利於兒童及其家長、老師共讀學習的「親子版」。

法務部也說，除了今天開站的「反毒大本營」網站，近年來也積極運用各種社群網站平台，傳遞政府反毒相關文宣資訊，例如「反毒總動員」Line@生活圈群組與臉書粉絲專頁，並結合全台1000多家藥局加入「防毒保衛站」。1060118

(中央社)