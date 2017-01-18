西螺查獲槍彈 嫌疑人：叔叔寄放的

雲林縣警察局西螺分局18日宣布查獲持有槍彈案，許姓男子涉嫌持有改造手槍1支、子彈5顆，但他供稱槍彈是被通緝中的叔叔所寄放。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 106年1月18日

雲林縣警察局西螺分局今天宣布查獲持有槍彈案，許姓男子涉嫌持有改造手槍1支、子彈5顆，但他供稱槍彈是被通緝中的叔叔所寄放。

警方表示，年關將近，為防黑槍作亂，造成農曆春節期間社會治安隱憂，西螺警分局近日加強非法槍枝查緝，果真在雲林縣東勢鄉安南路查獲許姓男子持有槍彈。

有毒品與詐欺前科的36歲許男表示，警方查獲的槍枝與子彈，都是他被通緝中的叔叔交給他保管的；但警方對他的供詞持保留態度，除了先將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦外，將持續追查槍枝來源。1060118

(中央社)