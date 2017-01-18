感情不順 北市男子跳河自殺獲救
台北市警局大同分局員警日前獲報，在延平河濱公園河岸，有男子跳河自殺，警方到場後，跳入冷冽河水，硬是把男子救回，並不斷相勸，打消他輕聲念頭。
大同分局延平派出所員警陳偉、高明毅9日晚上8時34分接獲勤務中心通報，指稱延平河濱公園有人自殺，他們立即趕往現場，果真發現一名男子正使力往河岸中央水深處前進。
警方二話不說，跨過欄杆跳入河中，抱住男子，但他不斷掙扎，嘴吧還大喊「不要救我！沒有了她，我的人生還有什麼意義呢！」警方費了好一段功夫，才把人拉上岸邊。
男子上岸後情緒仍然非常激動，說是因為感情受到挫折，才想尋短。兩名員警安慰該名男子「感情的挫折只是一時的，生命中還有許多美好事物，請想想自己父母，切勿因一時的衝動而使自己及父母遺憾終生」，男子後來放聲大哭，承諾不再尋短。
救護車隨後也到場，救護人員觀察男子身體外表，男子在上車前該名男子突然向兩名員警一再鞠躬、道謝，並說非常感謝警方的苦口婆心心勸說。送醫後男子已無大礙。1060118
(中央社)
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