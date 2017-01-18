逮不逮三星繼承人 法官最晚19日裁決
三星集團繼承人李在鎔今天出庭應訊，法官開始閉門審議是否就他涉嫌介入吞噬總統朴槿惠的貪汙醜聞，正式逮捕他。法院發言人表示，法官可能今晚或明天凌晨才會做出裁決。
法新社報導，根據電視畫面，48歲的李在鎔（Lee Jae-Yong）抵達首爾中央地方法院時不發一語，迅速經過一群記者走入法院。
法院發言人申濟煥（Shin Jae-Hwan，譯音）說：「他將待在法庭兩到3小時。」申濟煥說，法官可能要到今晚或明天凌晨才會做出裁決。
檢方16日表示，李在鎔在這起醜聞中涉嫌行賄、侵吞與偽證，將針對他申請逮捕令。這起醜聞已讓南韓總統朴槿惠遭彈劾。
朴槿惠密友崔順實遭控利用與總統的關係，強迫主要企業「捐款」近7000萬美元，資助可疑的非營利基金會，而崔順實利用基金會牟取個人利益。
三星是基金會最大金主，還額外支付崔順實數百萬歐元，據稱是資助她女兒在德國的馬術訓練。
三星據稱共涉及支付430億韓元（3640萬美元）。
美聯社報導，如果法院批准逮捕，李在鎔將遭羈押20天，對1個南韓最成功企業的商業菁英來說，無疑會是令人訝異的低谷。（譯者：中央社張曉雯）1060118
(中央社)
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