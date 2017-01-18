廣州票選文明指標 讓座與排隊入選
讓位（讓座）和排隊等行為近日入選中國大陸廣州市的「十大文明風尚」。
南方都市報今天報導，廣州22個部門舉行「十大文明風尚」活動，並由精神文明建設指導委員會辦公室透過調查、問卷和數據採集等選出10項文明指標。
據公布，入選的10項文明指標是：「熱心公益獻愛心」、「社會交往講禮儀」、「志願服務樂奉獻」、「友愛車廂讓座位」、「崇尚好人學模範」、「自覺排隊有秩序」、「看燈通行保安全」、「文明餐桌不浪費」、「廣式服務暖人心」、「孝老愛親樹家風」。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。