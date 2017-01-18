廣州票選文明指標 讓座與排隊入選

我要評比

讓位（讓座）和排隊等行為近日入選中國大陸廣州市的「十大文明風尚」。

南方都市報今天報導，廣州22個部門舉行「十大文明風尚」活動，並由精神文明建設指導委員會辦公室透過調查、問卷和數據採集等選出10項文明指標。

據公布，入選的10項文明指標是：「熱心公益獻愛心」、「社會交往講禮儀」、「志願服務樂奉獻」、「友愛車廂讓座位」、「崇尚好人學模範」、「自覺排隊有秩序」、「看燈通行保安全」、「文明餐桌不浪費」、「廣式服務暖人心」、「孝老愛親樹家風」。1060118

(中央社)