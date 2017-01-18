旅遊業寒冬 觀光局公布最新旅行社黑名單
隨著寒假腳步接近，觀光局今(18)日公布最新旅行社「黑名單」，提醒民眾在出遊選擇旅行社前，最好先參考下列名單：
一、廢止旅行業執照4家旅行社：
(一) 金瑞(金門縣，經中華民國旅行業品質保障協會(下稱品保協會)出會，未補繳保證金)
(二) 僑福(臺中市，經品保協會公告退會，未補繳保證金)
(三) 喜多福國際(新北市，經品保協會公告退會，未補繳保證金)
(四) 文成(臺中市，經品保協會公告退會，未補繳保證金)
二、申請解散23家旅行社：東聯(臺北市)、哦雅(臺北市)、和展(臺北市)、柏盛(臺北市)、冠騰(臺北市)、季節(臺北市)、捷鵬(新北市)、祥發(臺中市)、金鑽國際(臺中市)、永旅(臺中市)、東東(臺中市)、萣祥國際(臺中市)、全球聯網(臺中市)、鼎成(南投縣)、步步升(彰化縣)、全正(嘉義市)、南灣(高雄市)、金金(高雄市)、高盛(高雄市)、至盛國際(高雄市)、金村(高雄市)、隆禧福(澎湖縣)、順福(澎湖縣)。
三、經票據交換所公告為拒絕往來戶3家：創世紀國際(臺北市)、益昌(桃園市)、信望愛(臺北市)。
四、勒令停業3家旅行社：
(一) 創世紀國際(臺北市，因財務困難有損害消費者財產之虞)
(二) 益昌(桃園市，因財務困難有損害消費者財產之虞)
(三) 信望愛(臺北市，因財務困難且經品保協會公告出會)。
五、自行申請暫停營業14家旅行社(該等旅行社是自行申請暫停營業，非受本局處分停業；又旅行社停業期滿後，須向本局申請復業)：上海旅遊國際(停業至106/1/31、臺北市)、鼎穩(停業至10/6/26、嘉義縣)、明鴻國際(停業至106/6/30、桃園市)、怎漾(停業至106/6/30、臺北市)、正港(停業至106/8/29、雲林縣)、喜信(停業至106/8/31、臺北市)、享豐尚(停業至106/09/25、臺北市)、萊發(停業至106/10/17、臺北市)、通億(停業至106/10/23、臺中市)、文康(停業至106/10/31、臺北市)、泰昌(停業至106/11/10、臺北市)、鴻凱(停業至106/11/29、臺北市)、新世代(停業至106/12/16、臺北市)、巨喬(停業至106/12/24、臺北市)。
觀光局表示，以上名單是依據發展觀光條例第43條公告105年6月24日至106年1月9日期間之旅行業營運狀況。觀光局也提醒民眾，與旅行社簽約前請務必詳閱契約條款及行程內容，並宜向旅行社瞭解其營業狀況；繳費時應索取代收轉付收據並確認旅行社已辦妥履約保證保險及出發前投保責任保險；另旅客得視個人需求自行斟酌加保旅遊平安險。簽約後如衍生相關糾紛，得檢附相關收據及契約以書面向品保協會（臺北市長安東路2段78號11樓）或觀光局（臺北市忠孝東路4段290號9樓）申訴。
(中時電子報)
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