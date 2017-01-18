火星現在環境 簡單微生物可生存

火星兩極有明顯的白色極冠，很可能保留有大量的水冰。(圖/JPL)

一項新研究發現，在地球上找到的最簡單、最古老的生物，可以在在火星稀薄空氣中存活，表示火星現在的環境，也列在廣義的「生物適居範圍」當中，為尋找火星生命指出了較為明確的方向。

科學家認為，火星在遠古之前有大量的表面水，有河流和海洋。(圖/NASA)

「物理.org」(Phy.org)介紹，雖然火星目前是個寒冷乾燥的紅色星球，但是有很多地型證據表明，在數十億年前的火星上，有著流量很大的河流、湖泊和大面積的海洋。依照地球上生命的存在條件是保持液態水的情況，科學家認為，數十億年前的火星應該也具備孕育生命的條件，如今的火星雖然環境改變，但這些生命應該也會演化成適應現在火星而生存。

美國阿肯色州州立大學的行星物理學家蕾貝卡．米柯(Rebecca Mickol )說：「在我們地球上，無論多嚴酷的環境中，幾乎都發現過適應環境的微生物。實在很難相信同樣情況不會在其他星球上發生。」

火星殞石坑裡留有巨大白色物體，是二氧化碳的乾冰或是水冰還有爭論，現在認為應該確實是水冰。(圖/NASA)

米柯和她的團隊介紹他們的新論文，名為〈有水環境中低壓的產甲烷菌：地下火星上的生命〉，這是論文檢測了甲烷菌，一種簡單的厭氧細菌，卻能依靠氫與二氧化碳做為食料，然後排出甲烷，也就是天然氣。

在地球上，生物活動都會產生甲烷，包括動物腸內大量的細菌都會在分解食物的過程中產生，也就是我們常遇到的打嗝與放屁，在泥土裡、湖底，生物體的腐爛也會產生甲烷。因此調查甲烷確實可以做為尋找生命的證據。

米柯和她的團隊認為，假如在火星大氣層中檢測到甲烷，那將是很明確的間接證據，是很興奮的時刻。不過在目前，火星上是否有甲烷，不同的調查出了不同的結果，有些調查表明火星確實有甲烷，但稀少到只略高於調查誤差值。

米柯則認為，就如地球的厭氧菌多數生存在地下，火星的地底下可能火星生命的安樂窩，因此在火星上表面上找不到生物證據並不令人喪氣。她說，甲烷菌既不需要氧氣也不需要光合作用，意味著它們可以生活在火星表面之下，阻擋紅色星球上的紫外線輻射，以及減少水份的散失。

然而，火星的大氣層稀薄，表面的大氣壓力是地球的百分之一到千分之一，因此米柯團隊研究甲烷菌是否能夠在稀薄如火星的空氣中生存，他們試驗了四種產甲烷菌：甲醇嗜熱桿菌、巴氏甲烷八疊球菌、甲酸甲烷桿菌和海洋甲烷球菌。將它們放到火星的稀薄大氣環境以及少許的水份，觀察能夠存活多久。

研究發現，這些甲烷生物在氣壓僅是地球壓力的六分之一時，甲烷菌依然能存活 3至21天，這已經等於甲烷菌的生命週期了。因此米柯團隊認為，對於某一些物種而言，低壓可能不是真正的環境問題。

現在米柯團隊要觀察，這些甲烷菌能不能在存活之餘，還能產生甲烷。當然下一步還必須知道它們能否增生。同時新的研究也要把溫度變因給考慮進去，因為火星是相當嚴寒的，晚上常常降到攝氏零下100度，只有在極少的時候才會回暖到0度之上。

米克爾強調，這些實驗還不能做為火星上確定有生命的證據，僅能說地球的生命可以存活在於其他行星上。而我們希望火星在過去也曾經有生命演化史，並且在火星繼續存活。

(中時電子報)