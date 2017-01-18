葉大華：年金改革不必搞成浴血奮戰
社會民主黨今天呼籲，年金改革應包含普及式的基礎年金與整合式的職業年金；年改會委員葉大華說，不必搞成「浴血奮戰」；退休老師傅淑儷對正在絕食的軍公教喊話「戒之在得」。
社會民主黨召集人陳尚志、社會民主黨政策委員會會召集人范雲、國家年金改革委員會委員葉大華、進步軍公教聯盟發言人傅淑儷今天共同召開記者會。
社會民主黨高呼「年金真改革，政府不要打假球」，並說，當前官方版本年金改革方案仍是「殘補式」改革，社民黨主張年金改革應包含普及式的基礎年金與整合式的職業年金。
范雲指出，當初社民黨提出三層年金制，大家只有聚焦在職業年金，原本最早委員會所談的基礎年金、也有人稱之為大國民年金，似乎越來越沒有聲音，今天召開這個記者會，除了延續原來訴求，就是資源合理配置、降低職業之間的差距之外，也希望呼籲要照顧全民生活，不落於老人貧窮的基礎年金。
葉大華說，年金改革不需要搞成「浴血奮戰」，呼籲支持軍公教監督聯盟的朋友回歸理性思考，這次國是會議只是再度凝聚各界對於年金改革的意見，特別針對年金辦所提出來的備選方案，能否聚焦，好好坐下來談將來要送進立法院的版本是什麼。
葉大華指出，不要一直把抗爭層級拉高，很多社會非常期待、為了世代平衡而努力的改革版本，現在統統被噤聲。
葉大華說，如果周日年金國是會議出席者有任何被打壓或人身安全威脅，不只是總統府的責任，「也是這些引起衝突的朋友，你們必須負起責任」。
針對總統府最後將國是會議地點改至總統府，葉大華說，這樣的選擇是否合適必須去問總統府，她不希望抗爭團體用威脅等手段，導致參與者不願意出席會議。
另外，本身也是退休老師的傅淑儷說，她退休前領6萬多元，當她第一次領退休金時，她嚇一大跳，還是超過6萬元，這完全是不可能的事，她一週休7天，但退休金與上班一樣，這樣的制度怎麼是對的？
她說，要向正在絕食的、過去的夥伴說，「老了要戒之在得」、「你們抗爭的方式，讓很多我的親戚嘲笑我們軍公教，你們只會用斷食的方式抗爭嗎？這真的是蠻難聽的，希望適可而止，不要有任何不理性的行為出現」。1060118
(中央社)
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