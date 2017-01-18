改善空污 阿里山小火車將加裝濾煙器

我要評比

為了要持續改善空氣品質問題，各縣市提出今年度的工作重點，像是嘉義縣規劃將阿里山小火車加裝濾煙器，預估PM2.5（細懸浮微粒）1年可以削減40公斤。

行政院環境保護署今天舉辦「全民用心，空氣清新」記者會，由環保署長李應元偕同各縣市環保局長宣示管制作為。

李應元表示，今年的空氣品質改善目標為「紅色警戒較104年減少20%」，預計都會區二行程機車減半（淘汰50萬輛二行程機車）、淘汰1萬輛一、二期老舊柴油車及2年內補助1000座鍋爐燃油換燃氣等3項具體量化工作指標。

根據各縣市提出的改善空污重點，台北市將以清新空氣，宜居城市為目標，訂定「台北市清新空氣行動白皮書」，推動10項行動計畫。

新北市則鎖定污染熱區加嚴減量及時應變，劃定空品淨區管制高污染車輛；新竹市擬將加嚴新竹科學園區、轉運站及香山工業區等空品淨區管制；台中市著重於鍋爐加嚴標準與燃氣補助。

另外，嘉義縣則將把阿里山小火車帶上口罩，也就是加裝濾煙器，預估安裝後，每年PM2.5可削減40公斤；屏東縣則希望把污染變綠金，將成立農業廢棄物妥善處理輔導平台，減少露天燃燒發生。

除此之外，有鑑於目前空污法的裁罰標準跟水污法等相比，罰則較輕，李應元說會討論刑法和行政法該如何搭配，如果有必要時會研議修法，提高空污的裁罰標準。1060118

(中央社)