不同視野遊台北 北市雙層巴士上路
「台北市雙層觀光巴士」今天正式上路，車上不僅有免費WIFI、充電設備，還可下載APP聽取沿途北門、台北101等景點導覽，市長柯文哲也首度嚐鮮，大呼「用不同角度欣賞台北！」
民眾引頸期盼的「台北市雙層觀光巴士」今天正式啟航，亮紅色的外觀、2層樓高的車體，上午停放在台北市政府前時，就吸引不少交通迷拍照，也有許多上班族特地駐足，露出驚訝的表情。
柯文哲致詞時表示，以前他去法國旅遊時，發現比較注重觀光的城市都有雙層巴士，而台灣一直以來缺少這個東西，因此為了發展觀光產業引進雙層巴士，讓巴士在市區穿梭時，能夠打開屋頂，讓民眾看到不同視野。
柯文哲也說，他競選時，提出「觀光ABC」政策，B指的就是雙層巴士，希望給予旅客新選擇，也感謝交通部給予新台幣4000萬元補助，並以相對優惠的300元票價、美金10元，讓台北市成為更超值的旅遊選項。
為迎接這一刻，柯文哲上午與交通部長賀陳旦等人均出席剪綵典禮。隨後便與媒體、貴賓搭上雙層巴士，繞行台北市政府、台北101，由於上午氣溫回暖、天氣涼爽，在行進中時不時有微風吹拂在露天的車體中，讓體驗的貴賓們不自禁的露出滿意笑容。
由於目前僅有4國語言導覽，柯文哲搭乘後也建議，未來應針對不同的路線、拍攝不同的導覽影片，並增加語言種類，精準行銷來自各國的旅客，讓他們能夠對於台北的文化，有深一層的了解。1060118
(中央社)
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