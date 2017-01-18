妥瑞兒工作難尋 幫老人送餐給溫暖

28歲許揚恩（左3）有妥瑞症，會不由自主發出「槓」的聲音，求職路不順，投20幾份履歷，有2/3被拒絕。有感自己跌跌撞撞，他加入送餐志工，希望幫更多弱勢長者。中央社記者陳偉婷攝 106年1月18日

28歲許揚恩有妥瑞症，會不由自主發出「槓」的聲音，求職路不順，投20幾份履歷，有2/3被拒絕。有感自己跌跌撞撞，他加入送餐志工，希望幫更多弱勢長者。

台北醫學大學附設醫院為信義區獨居或行動不便長者推出送餐服務，7名送餐志工每週一至週五中午穿梭信義區巷弄間，將北醫營養室客製化便當，送到弱勢長者手中。

7名送餐志工中有2名是身心障礙者，北醫附醫社工室主任張建中表示，根據內政部民國103年統計，男性身障者的勞動參與率是24%，女性身障者勞參率則是13%，都比一般民眾的勞參率低很多。

張建中說，身障者雖然身體有些不方便，但仍具備工作能力，需要工作帶來的成就感，送餐服務雖只有每日新台幣300元補助，但對這些身障者來說也是很重要的經濟來源。

許揚恩在民國105年12月加入送餐志工行列，他因為妥瑞症，會一直不自覺發出「槓」的聲音，過去求職時一直不順，在大學時投了20幾份履歷，只有1/3老闆願意給他機會。

雖然身體有些狀況，許揚恩說，送餐時無法避免也會發出聲音，但經過解釋後，長者都理解、接受，讓他也愈來愈從容。他過去受到很多幫助，送餐服務可以讓他了解這社會還有很多需要幫助的人，也願意付出去助人。

接受送餐服務的趙奶奶表示，送餐志工每天的關懷讓她很窩心，每次看到志工都倍感親切，甚至感嘆，她生了5個小孩，小孩現在都離家、沒有照顧她，「送餐員比自己的小孩還要好」。

北醫附醫社區長者關懷送餐服務於民國96年起試辦，截至105年12月底，總計服務11萬7907人次。

張建中說，礙於送餐志工人數不足，現在接受服務的長者只有58名，希望能招募更多志工，只要年滿18歲，有機車駕照就可以加入。1060118

(中央社)