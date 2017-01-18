催淚 視障女高鐵站為阿母獻唱「感謝你的愛」
持手杖、手向高鐵台中站大廳，32歲的視障者小茹在南陽國小管樂團伴奏下，揮淚唱出「感謝你的愛」，台中高鐵站今天（18）日成為小茹的園夢舞台，她用歌聲感謝一直以來陪伴他成長的媽媽，喜愛唱歌的她要把對媽媽的感謝唱給大家聽；而小茹的媽媽站在人群中看著女兒在人來人往的車站高歌，直稱「女兒你好棒」。
瑪利亞青年合唱舞團重度視障團長－小茹18日率領瑪利亞青年合唱舞團在南陽國小學生百人協奏下實現高鐵快閃傳愛行動的夢。為了能靠手杖走到定位，這一步她反覆練習了一年。
每年在高鐵站至少有數十場快閃演出，今天這場最催淚，除了瑪利亞的孩子們，榮獲「2016新加坡國際管樂節（SIBF）合奏大賽」第三級金牌的世界冠軍南陽國小管樂團小學生，擔任演奏，除以磅礡的傳愛樂音協奏瑪利亞青年合唱舞團快閃象徵自由與美善的世界名曲「Do Re Mi」。接著下來小茹為七十歲高齡母親獻唱時，南陽國小的孩子們也擔任伴唱。
與瑪利亞基金會共同主辦全國「小學生公益行動」競賽的台中市政府教育局方炳坤主任祕書由衷推崇南陽國小小學生公益行動的公民精神，也代表台中市政府教育局公開贈予全台中市積極響應「小學生公益行動」徵件競賽的國小五年級學生每人一盒「愛的魔法盒」生命教育教材包，同時邀請全國小學師生於5月5日前來高雄參加全國規模最大的母親節生命教育感恩活動「小學生公益行動大會師」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。