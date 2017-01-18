催淚,視障女高鐵站為阿母獻唱「感謝你的愛」

重度視障者小茹（前排中）18日帶領瑪利亞青年合唱舞團在台中高鐵站做快閃演出。(馮惠宜攝)

小茹(右二)揮淚獻唱後，也獻花給媽媽（左二）。（馮惠宜攝）

台中市教育局與瑪利亞社會福利基金會共同主辦今年全國「國小公益行動」競賽，也特別以小茹圓夢的故事為起點。（馮惠宜攝）

持手杖、手向高鐵台中站大廳，32歲的視障者小茹在南陽國小管樂團伴奏下，揮淚唱出「感謝你的愛」，台中高鐵站今天（18）日成為小茹的園夢舞台，她用歌聲感謝一直以來陪伴他成長的媽媽，喜愛唱歌的她要把對媽媽的感謝唱給大家聽；而小茹的媽媽站在人群中看著女兒在人來人往的車站高歌，直稱「女兒你好棒」。

瑪利亞青年合唱舞團重度視障團長－小茹18日率領瑪利亞青年合唱舞團在南陽國小學生百人協奏下實現高鐵快閃傳愛行動的夢。為了能靠手杖走到定位，這一步她反覆練習了一年。

每年在高鐵站至少有數十場快閃演出，今天這場最催淚，除了瑪利亞的孩子們，榮獲「2016新加坡國際管樂節（SIBF）合奏大賽」第三級金牌的世界冠軍南陽國小管樂團小學生，擔任演奏，除以磅礡的傳愛樂音協奏瑪利亞青年合唱舞團快閃象徵自由與美善的世界名曲「Do Re Mi」。接著下來小茹為七十歲高齡母親獻唱時，南陽國小的孩子們也擔任伴唱。

與瑪利亞基金會共同主辦全國「小學生公益行動」競賽的台中市政府教育局方炳坤主任祕書由衷推崇南陽國小小學生公益行動的公民精神，也代表台中市政府教育局公開贈予全台中市積極響應「小學生公益行動」徵件競賽的國小五年級學生每人一盒「愛的魔法盒」生命教育教材包，同時邀請全國小學師生於5月5日前來高雄參加全國規模最大的母親節生命教育感恩活動「小學生公益行動大會師」。

(中時)