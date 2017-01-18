客房擺放否認南京大屠殺書籍 日APA飯店遭杯葛

《每日新聞》報導，日本知名的飯店連鎖「APA集團 」在所有客房內放了否認舊日軍曾進行「南京大屠殺」內容的書籍，引起中國國內的批判。

APA在日本國內外共有約400家飯店，是許多中國觀光客經常利用的商務飯店，為此問題，中國的旅行社已開始盡量避免少用APA的旗下飯店。

引發問題的是，該集團代表元谷外志雄執筆的書，有日文和英文版。文中指出，南京大屠殺是「中國方面捏造的」，以及日本並沒有在朝鮮半島強擄從軍慰安婦。

(中時)