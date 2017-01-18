臺灣創意樞紐地圖 讓臺灣成為創意之島

臺北市文化局局長鍾永豐出席「臺灣創意樞紐地圖—尋找臺灣的創意脈絡」成果發表會(本報資料照片)

「臺灣創意樞紐地圖—尋找臺灣的創意脈絡」成果發表會暨「創意樞紐：現況與展望」國際論壇日前在松山文創園區松菸創作者工廠舉行，國內外資深藝文界人士與創意聚落經營者齊聚一堂，共同關注臺灣創意產業的發展與未來。臺北市文化局局長鍾永豐表示，文創產業生態多元豐富，希望用開放的心胸來對話，促成不同的元素聯結、觸發，並產生效應。

「臺灣創意樞紐地圖—尋找臺灣的創意脈絡」計畫是松山文創園區與英國文化協會合作，費時一年實地走訪全臺各地十個創意樞紐聆聽受訪者分享精采故事，訪談四位不同領域專家學者針對議題進行觀察分析，勾勒出臺灣各地在不同脈絡下生成的，多元而活力奔放的創造力景觀。

「臺灣創意樞紐地圖—尋找臺灣的創意脈絡」成果發表會日前在松菸創作者工廠舉行(本報資料照片)

「臺灣創意樞紐地圖—尋找臺灣的創意脈絡」成果發表會盛大舉行(本報資料照片)

計畫完成的中英文深度報導與成果影片置放在松山文創園區官方網站，歡迎有合作意願的國際團隊按圖索驥，認識臺灣多元創意樣態。英國文化協會東亞區發展總監與越南辦公室藝術暨文化創意長分別分享英國與越南兩地的文創樞紐報告，除了瞭解國際產業趨勢，英國文化協會處長蘇小真期待往後有更深入交流合作，不只是英國與臺灣，更期待串連整個東亞區域性的國際合作。

「創意樞紐：現況與展望」國際論壇邀請到國內外各創意聚落經營者參與，就「藝術進駐」、「街區再生」與「自造革命」三種群聚樣態，交流第一線經驗分享與課題挑戰，並討論不同群聚樣態間合作串連的可能性。

雲門文化藝術基金會執行總監葉芠芠，從劇場使用者轉型到身兼使用者，希望能更瞭解空間經營的各種面向及年輕世代對雲門舞集的期待；以結合老屋改造與微型創業的綠光計畫而聞名的范特喜微創文化股份有限公司總經理鍾俊彥分享如何在營利公司架構下達成社會企業理想，操作模式值得參考；在正興街串聯店家自主營造的彩虹來了負責人高耀威透露街區生活趣味點滴，讓人感受到人情團結的力量；日本規模第一的Makers’ Base營運長松田純平與臺灣最早的自造者空間OpenLab. Taipei共同創辦人鄭鴻旗，暢談兩地自造者不同的理念與想法。

「臺灣創意樞紐地圖—尋找臺灣的創意脈絡」計畫是一個起點，計畫成果將作為國際認識臺灣文創產業的開端，並藉由此次論壇活動促使創意激盪、能量擴散，開啟創意聚落間串聯共創的契機，讓臺灣成為真正的創意之島。

(中時電子報)