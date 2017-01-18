台中市議會國民黨團愛心認購高麗菜助菜農度過年關

台中市議會國民黨團今天愛心認購高麗菜，幫助菜農度過寒冬年關！（陳世宗攝）

「菜賤傷農、寒冬送暖！」因不忍血本無歸的農民在嚴冬寒風中哭泣，台中市議會國民黨團今天特邀集黨籍市議員，共同集資向后里區農民認購500箱在地高麗菜，並由市議員將脆甜的高麗菜分送給各區里的居民；幫助菜農度過年節前的難關！

市議員陳本添說，后里區農民種植的高麗菜纖維細緻且多汁，品質向來優良，卻因農委會示警政策失靈，導致生產過剩；根據產銷班長陳嘉輝說，台北果菜市場每公斤只收3元，但一個紙箱就要30元，再加上運費，農民辛苦種植後不但沒有收入，反而是血本無歸。

楊正中表示，106年農發基金編列2億4758萬元，既然經費已編列政府就該要適時協助，否則經費根本是白編。前陣子高麗菜價飆漲，政府忙著抓菜蟲卻徒勞無功，如今農民採收高麗菜每公斤賣不到5塊，比一顆水餃還便宜，政府如此不作為令人髮指。

台中市議會國民黨團議員以行動相挺農民，共同集資向后里區農民採購500箱高麗菜，每箱重達約20公斤；每位議員可取得20箱的數量，再透過熟悉區里的議員服務處，分送給各區里鄰居與弱勢民眾，讓高麗菜農與與缺乏物資的民眾獲得雙贏。

參與愛心認購的市議員，有朱暖英、吳瓊華、李中、李榮鴻、李麗華、沈佑蓮、林士昌、林碧秀、張宏年、張清照、張廖乃綸、張瀞分、陳本添、陳政顯、黃馨慧、楊正中、劉士州、賴朝國、賴順仁、賴義鍠、顏莉敏、羅永珍、蘇柏興、蘇慶雲。

(中時)