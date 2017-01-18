街友口角互毆 汐止火車站前廣場濺血

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1名年約40歲男子，今天上午8時30分，在新北市汐止區汐止火車站前廣場，不明原因受傷，左頸10cm切割傷。警方查證是因為街友口角，拿玻璃瓶互毆受傷。

消防局表示，傷者意識清醒，送汐止國泰醫院，後續交員警處理。

警方說，接獲報案有2名男子持酒瓶互毆，經查該2名為街友，李嫌及詹男兩人糾紛，李嫌供稱，詹男對他出言不遜、辱罵其母親，所以才持保立達酒瓶攻擊詹男，造成詹男頸部撕裂傷，現於醫院急診中，無生命危險。

李嫌右手掌因遭碎裂酒瓶割傷，也送醫包紮。勘查現場查扣保立達酒瓶碎片，由鑑識小組採證，並依規戒護就醫、偵辦。1060118

(中央社)