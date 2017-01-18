北京特色周由高雄移師新北 國台辦證實
針對連續5年在高雄舉辦的「北京特色周」今年移師新北市，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，今年活動是應新北市政府邀請，去年下半年就安排舉辦地，並非臨時決定。
有媒體日前報導，連續5年春節期間在高雄香蕉碼頭舉辦的「北京特色周」今年移師新北市淡水。新北市府證實此事，強調是由民間單位與北京方面接洽，官方未涉入。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午發出新聞稿，馬曉光回應媒體詢問陸方辦活動是否刻意避開高雄等綠營執政縣市表示，活動舉辦地點是由北京市有關方面與台灣主辦方商定，不侷限於某個特定縣市。
馬曉光說，據了解，「北京特色周」在台灣連續舉辦多年，受到民眾歡迎。只要台灣民眾喜歡並願意體驗北京特色文化，都可以考慮前往。
他表示，今年春節的「北京特色周」活動是應新北市政府邀請，2016年下半年就作出安排，不是臨時的決定，台灣主辦方也沒有改變。
行政院大陸委員會曾表示，期盼中國大陸人士到台灣交流參訪能深化兩岸關係互動與發展，同時主張觀光、交流或農特產品採購等，不宜區分藍綠。1060118
(中央社)
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