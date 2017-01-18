內政部查帳 婦聯會允23日送資料

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為瞭解婦聯會勞軍捐收支及相關財務情形，內政部民政司長林清淇率同會計師前往實地查核，婦聯會承諾23日中午前依政黨及政治團體財務申報要點規定，將財務資料送至內政部。

內政部指出，去年3月28日立法院內政、司法及法制委員會決議，要求提供婦聯會歷年收取勞軍捐數額及該會年度預決算報告、資產負債表及財產目錄等資料，經內政部多次去函，婦聯會仍未提供，故於去年7月6日依據人民團體法第58條第1項規定予以警告處分，該會不服該處分提起訴願，經行政院於12月29日決定駁回。

去年11月28日立法院內政委員會再次決議，婦聯會迴避政府監督，要求內政部應依人團法第58條規定予以處分，撤免其職員、限期整理或解散。

內政部表示，依政黨及政治團體財務申報要點第4點規定，政治團體應設置帳簿，詳細記錄有關會計事項，各項會計憑證應自該會計年度結束起保存7年，會計帳簿應自該會計年度結束起保存10年，而婦聯會歷年均未依該要點規定報送財務決算書表。1060118

(中央社)