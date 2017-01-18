英女童差點窒息 狗英雄叫醒媽媽救人
英國1隻狗狗察覺到21個月大的女童呼吸困難，跑去叫醒在睡夢中的母親後救了女童一命，成為名符其實的狗英雄。
「每日郵報」網站（MailOnline）報導，21個月大的女童貝西（Betsy）在英國麥斯菲（Macclesfield）的家中被自己的嘔吐物噎住，1隻叫做魯弗斯（Rufus）的搜救犬跑去叫醒女童的母親岡尼恩（Emily Gunnion）。
拉布拉多和史賓格犬混種的魯弗斯開始吠叫，拽著睡在另一個房間的岡尼恩的手臂。
岡尼恩表示，她醒來後發現有些不對勁，因此跑去貝西房間，及時將她喉嚨中的東西清出來。擔任咖啡廳經理的岡尼恩說，貝西因為胃有點不舒服，她一整晚都在照顧女兒。
她說魯弗斯是她們的救命恩人。岡尼恩說：「魯弗斯救了貝西一命，他太棒了。我因為照顧她一整晚太累了，完全不知道發生什麼事。」
「魯弗斯很聰明，他感覺到有事情不對勁。我沒辦法想像如果沒有他在會發生什麼事。」（譯者：中央社陳昱婷）1060118
(中央社)
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