梁振英：發展文創業 確立香港創意之都

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香港行政長官梁振英今天在施政報告中強調發展文化與創意產業，包括吸引外國電影公司來港進行後期製作和取景。

梁振英上午在立法會發表任內最後一份施政報告。他說，文化及創意產業每年的增加價值超過港幣1000億元（新台幣約4100億元），2005至2015年的名義增加價值平均每年升幅高達7.6%。

他說，香港要確立創意之都地位，令投資者及買家以香港為首選市場；政府與業界將繼續發展市場、培育人才和推動跨界別跨地域合作。

政府也會大力鼓勵業界發揮電影、設計、動漫等產業的智慧財產權潛力，形成跨界別協同效應，向高增值及多元化發展。

他說，電影業是重要的創意產業，也是香港的軟實力，香港要擴大培育電影業人才。

據公布，政府會與電影界合作，在未來2至3年定期舉辦培訓課程，提供共200個學習名額，為電影業的製作和後期製作前線人才提供實務訓練或實習機會，並在未來3年每年資助10名電影後期製作人才往海外深造或實習。

此外，政府會在今年起組織「一帶一路」推廣團，到伊朗、印尼、馬來西亞、印度等國家，吸引電影界來港進行後期製作、取景及協拍工作等。1060118

(中央社)