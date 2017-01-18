挪威殺人魔享VIP待遇 政府駁不人道對待

我要評比

挪威1個下級法院裁定當局「不人道」對待殺人魔布列維克後，當局今天上訴時堅稱，布列維克待在「舒適」的環境中，牢房有景觀，有電玩Xbox，還有張舒服的扶手椅。

法新社報導，檢察官席亞斯達（Fredrik Sejersted）告訴上訴法院：「從許多方面而言，他是VIP囚犯。」

挪威政府去年遭下級法院裁定侵害布列維克（Anders Behring Breivik）人權，主因布列維克長時間遭到隔離囚禁，而後政府提出上訴。

37歲的布列維克是右翼極端分子，2012年被判21年徒刑，刑期屆滿後，若被認為仍具威脅，得延長關押。

布列維克2012年7月先在奧斯陸的政府大樓外放炸彈炸死8人，之後假扮員警到工黨（Labour Party）在烏托亞（Utoya）舉辦的青年營槍殺69人，其中大部分是青少年。1060118

(中央社)