119消防節前夕 涂醒哲祭拜水德星君

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19日是119消防節，嘉義市長涂醒哲（前）18日率領警義消幹部，前往國定古蹟城隍廟祭拜「水德星君」，祈求風調雨順、國泰民安、零災害。（消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 106年1月18日

明天是119消防節，嘉義市長涂醒哲今天率領警義消幹部，前往國定古蹟城隍廟祭拜「水德星君」，祈求風調雨順、國泰民安、零災害。

涂醒哲今天率領嘉義市消防局長蘇耀星、義消總隊長蘇錦文前往城隍廟祈福，祈求「水德星君」保佑「水裡來，火裡去」的消防弟兄平安，也祈求國家無災無難。

市府表示，「水德星君」是水神崇拜之一，自古以來，人類對於水的力量有所敬畏，因而在水源附近奉祀「水德星君」，除了感念賜予水源的恩澤外，也希望防止火災。

涂醒哲表示，感謝消防弟兄的辛勞及付出，未來市府會向中央爭取更多經費，提升消防人員的救災裝備，讓打火弟兄執勤風險降至最低，打造安全生活宜居城市。

蘇耀星指出，消防工作是一種「救人苦難、給人希望」的神聖志業，有鑑於年關將近，打火弟兄今天也捐贈白米幫助有需要的人，祈福不忘公益，期盼未來災害損傷降至最低。1060118

(中央社)