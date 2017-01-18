超療癒 高市花海迷宮等你闖關

我要評比

民眾只要穿越月光山隧道，映入眼簾的是色彩繽紛的色塊花田，有向日葵、百日草和波斯菊等，永齡農場還打造7公頃向日葵迷宮；走在蜿蜒的花徑，有人說「療癒」，更多人說「幸福！」

高雄市杉林和美濃區今年共同打出「愛在杉林花美濃」行銷新年花田，希望可以吸引更多遊客到山區走春觀光，同時帶來豐厚的觀光錢潮。

以向日葵為主題的杉林花田，今年共規劃5大花海區，面積共32公頃；其中永齡有機農場7公頃打造為「向日葵花海迷宮」，還有以百日草、波斯菊佈局的「療癒花區」、「創意花區」和「幸福花區」等。

遊客穿越月光山隧道後，沿台29線的映入眼簾的是色彩繽的帶狀花田，迎風搖曳的花浪，彷彿是大地的彩繪，美不勝收。

美濃區農作因為受到暖冬效應的影響，部份農田利用休耕種植草花的間期延後，所以今年改採精緻化花田策略，以主題景觀藝術襯托花海規模，例如花田的稻草裝置藝術、菸樓裝置和可愛公仔擺放等，結合美濃湖畔白橋的客家花布燈籠點綴，讓入夜後的美濃更古樸浪漫。

兩行政區的花田1月20日開園，賞花期到2月5日；杉林區月眉花田療癒花區及新庄幸福田向日葵花海專區開放至2月11日元宵節。

永齡有機農場平時不對外免費開放，但配合杉林區公所，於開園日當天，以及1月27日至2月5日春節期間免費入園闖迷宮；其他時間收入園費新台幣100元。1060118

(中央社)