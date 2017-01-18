趙德胤返母校 要學弟妹多修通識課
以電影「再見瓦城」入圍國內外多項大獎的導演趙德胤，近日獲邀返回母校台灣科技大學（台科大），指導設計系的畢業製作，並以親身經驗，鼓勵學弟妹們要善用學校資源，多修通識課。
趙德胤出生於緬甸，16歲來台就讀高職，畢業後進入台科大設計系一路攻到碩士，待了整整7個年頭。
獲得第53屆金馬獎年度台灣傑出電影工作者後，趙德胤成為華人電影界新星，台科大也邀請他重返母校，面對面指導設計系學弟妹的畢業製作，並分享自己的電影經驗。
趙德胤當初在台科大的畢業作品、短片「白鴿」就曾入圍國內外7大影展。他歸功於學校的嚴謹把關，要求每個人都要獨力完成作品，自己找場地、找演員，甚至是買便當、買保險、看天氣，都得自己一人完成，對日後業界拍片時的管理和應變，有很大的幫助。
台科大校方轉達，趙德胤勉勵學弟妹好好珍惜學生時光，多接觸不同領域的知識，畢業後忙於工作，很少有機會再去學習。他唸書時就是修了大量通識課，從文學、哲學、音樂，到國際法、法文等，把通識課當專業課程一樣重視。
台科大設計系學生羅翊文回憶，趙德胤建議他們每天都要主動完成一件事，且要認真去作，不只是空想，化被動為主動。這樣的態度，對執行畢業製作或其他事情，都很受用。1060118
(中央社)
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