東南亞水文化園遊會圓滿成功 綠川整治結合多元文化發展
台中市政府水利局推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，其中環境營造工程一區段即位於東協廣場前，為使綠川整治結合多元文化發展，水利局日前在東協廣場前舉辦「東南亞水文化交流園遊會」，規劃越南水上木偶戲表演，並展出東南亞文化與「水」相關的圖畫故事及水岸景觀照片，吸引許多東南亞夥伴及國人齊聚參與，活動圓滿成功。
「東南亞水文化交流園遊會」由水利局主辦，新住民當家協會、台灣新移民協會、印尼國際關懷協會，及壹零玖伍工作室等共同協辦，規劃以園遊會方式，發放園遊券，邀請東南亞夥伴、當地住民與國際旅客品嘗特色東南亞美食，欣賞越南水上木偶戲表演，並展出東南亞文化與「水」相關的圖畫故事及水岸景觀照片，更特別的是，設置大頭貼機，供國際移工、新住民拍照留下回憶，活動圓滿成功。
水利局長周廷彰表示，東協廣場近年來成為東南亞國際移工核心生活圈，現正進行的綠川環境營造工程其中一區段即位於東協廣場前，藉此活動，盼邀請東南亞夥伴一同認識綠川掀蓋改造過程，同時展出東南亞文化與水相關的藝術活動與作品，促使國際移工與新住民對台灣多一份回憶與認同感，也讓台灣人對東南亞水文化多一分認識與體驗。
(中時)
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